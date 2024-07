VÍDEO: banda viraliza com versão rock de 'No Meio do Pitiú' de Dona Onete

Em uma combinação inusitada, a banda de rock paraense Miriti fez uma versão rock de "No Meio do Pitiú", da Dona Onete. A homenagem, em comemoração aos 85 anos da cantora, viralizou nas redes sociais com mais de 30 mil curtidas no Instagram e 145 mil visualizações no TikTok.

"Se tu se diz roqueiro e não gosta de carimbó, tu é fresco", declara a vocalista. Além da homenagem à Dona Onete, a banda já havia publicado outros covers com a mesma pegada, como "Conquista" de Wanderley Andrade e o melody marcante "Equipe GDK".

VEJA MAIS

Sobre a banda Miriti

Banda Miriti é composta por Iris Serra, Carlos Hernandes, Augusto Pantoja e Bernardo Anjos. (Instagram/@miriti.mp3)

A banda Miriti, formada por Iris Serra (vocal), Carlos Hernandes (guitarra), Augusto Pantoja (baixo) e Bernardo Anjos (bateria), surgiu neste ano e se define como a "reunião de diversos molhos de tucupi e variados estilos musicais", traduzindo essa mistura em releituras roqueiras de músicas regionais. A banda ainda não lançou nenhum álbum de estúdio, mas já vem conquistando um público fiel com suas apresentações ao vivo cheias de personalidade e covers criativos.

Confira outros covers da banda Miriti:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)