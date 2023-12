Versão em japonês da música 'Voando pro Pará' de Joelma viraliza nas redes sociais; vídeo

A canção "Voando pro Pará" da cantora Joelma, lançada em 2016, continua viralizando na internet com novas versões. Dessa vez, um cover inusitado da cantora Danyella Aiko está conquistando a web com uma versão em japonês da música. No vídeo, Danyella aparece tocando a música no ukulele, preservando a melodia e o ritmo da canção. A letra foi adaptada para o japonês pela própria cantora e de forma fiel a original. Na legenda, ela escreveu "Voando pro Japão?" e "Bora tomar um tacacá em japonês???".

O vídeo chamou atenção da cantora Joelma, que compartilhou a versão em seus stories. "A coisa mais linda!", disse a cantora.

VEJA MAIS

O vídeo, que tem mais de 2 milhões de visualizações no TikTok, foi recebido com entusiasmo pelos seguidores e começou a viralizar na internet. "Parece abertura de anime!", disse uma usuária. "Caraca, ficou muito lindo, dava pra ser a abertura de Naruto", disse outro.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)