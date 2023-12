Tiktoker prepara drink de tacacá e viraliza nas redes sociais; vídeo

O criador de conteúdo Felipe Guimarães, conhecido como GGDrinks, viralizou nas redes sociais ao preparar um drink de tacacá. O vídeo, publicado no TikTok, já acumula mais de 80 mil visualizações. A receita da bebida criada pelo tiktoker leva limão, mel, maracujá, cachaça de jambu, tucupi, folha de jambu e camarão.

O paulista Felipe, que soma mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, é conhecido por criar drinks criativos que viralizam na internet. Na ocasião, ele decidiu representar o norte do Brasil em um de seus drinks e escolheu o tacacá, prato típico do Pará. "Bora tomar um Tacacá? Eu quis representar o norte do nosso país em um drink! Essa é a versão drink do prato típico Tacacá! Curtiu? Ficou bom demais papaaaai", escreveu na legenda do vídeo.

Em outros vídeos recentes, Felipe aparece tomando uma cachaça de açaí e ensina um jeito diferente de tomar cachaça com folhas de jambu. O "Tacacá Drink" foi bem recebido pelos internautas, que elogiaram a criatividade. "Que ideia incrível! Vou fazer em casa", escreveu uma internauta. "Deu água na boca", disse outra. Veja como fazer o drink criado por GGDrinks.

VEJA MAIS

Ingredientes

• 20ml Limão

• 20ml Mel

• 30ml Maracujá

• 60ml Cachaça de Jambu

• 5ml Tucupi

• Folha de jambu e camarão de guarnição

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, misture a cachaça de jambu, o limão e o mel. Depois, bata os ingredientes sem gelo para dissolver o mel; Adicione a poupa de maracujá, uma colher de tucupi e gelo na coqueteleira. Bata bastante; Em um copo, adicione gelo e a batida já coada; Para finalizar, enfeite o copo com uma folha de jambu e camarão.

Confira o vídeo:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)