Tacacá é a comida mais buscada no Google em 2023, mostra pesquisa

O tacacá, prato típico do Pará, foi um dos assuntos mais buscados no Google em 2023, segundo o ranking divulgado pela empresa nesta segunda-feira (11). O prato ficou na lista das comidas mais pesquisadas no ano. O aumento das buscas pelo tacacá pode ser atribuído ao sucesso da música "Voando Pro Pará", da cantora Joelma. A canção, lançada em 2016, viralizou recentemente, principalmente no TikTok, com vídeos diversos que mostram a canção ao fundo. A letra da música faz referência ao tacacá, e a frase "Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa" se tornou um bordão popular.

Graças ao sucesso da música na internet, em outubro, o Google Trends apontou um aumento significativo de buscas pelo prato, atingindo seu pico desde 2004.

O sucesso do tacacá na internet também tem sido impulsionado pela crescente popularidade da culinária paraense. Nos últimos anos, chefs e influenciadores digitais têm divulgado a gastronomia do Pará para todo o Brasil, e o tacacá tem sido um dos pratos mais destacados.

De origem indígena, o tacacá é um prato típico da região Amazônica feito com caldo de tucupi, goma de mandioca, jambu e camarão seco. É um prato tipicamente servido no final da tarde ou início da noite, e é considerado uma refeição completa.

Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali