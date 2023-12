Google revela assuntos mais buscados de 2023; confira o ranking

O Google divulgou, nesta segunda-feira (11), o ranking com os assuntos que estiveram em alta nas pesquisas de 2023. A empresa compilou listas de acontecimentos, personalidades, filmes, e até as comidas mais pesquisadas.

Vale lembrar que a lista não indica necessariamente os itens mais buscados do ano, mas os temas que mais estiveram em destaque e cresceram nas buscas no período. Confira o ranking:

Acontecimentos

• Copa do Mundo de Futebol Feminina

• Submarino desaparecido

• Guerra em Israel e Gaza

• Eclipse solar

• Terremoto na Turquia

• Posse do Lula

• Calor excessivo

• Greve de metrô em SP

• Reforma tributária

• Lua azul

Personalidades

• Kayky Brito

• Larissa Manoela

• Ana Hickmann

• Daniel Alves

• Sidney Sampaio

• Faustão

• Jeremy Renner

• Bruno Mars

• Dalai Lama

• Taylor Swift

Política

• Posse do Lula

• Anderson Torres

• Alexandre de Moraes

• Janja

• Reforma tributária

• Intervenção federal

• Deltan Dallagnol

• Marcos do Val

• Sigilo de 100 anos

• Bolsonaro inelegível

Mortes

• Glória Maria

• Rita Lee

• MC Marcinho

• Matthew Perry

• Tina Turner

• Karol Eller

• MC Biel Xcamoso

• Walewska

• Roberto Dinamite

• Luana Andrade

Shows

• Coldplay

• Taylor Swift

• RBD

• Alok

• Paul McCartney

• Backstreet Boys

• The Weeknd

• Red Hot Chilli Peppers

• Bruno Mars

• Skank

Filmes

• Barbie

• Oppenheimer

• Velozes e Furiosos 10

• Guardiões da Galáxia Vol 3

• Avatar 2

• John Wick 4

• Besouro Azul

• Tudo em Todo lugar ao Mesmo Tempo

• Five Nights at Freddy's - O Pesadelo sem Fim

• Gato de Botas 2

Séries

• The Last of Us

• Loki

• Wandinha

• Rainha Charlotte

• The Witcher

• Friends

• Outer Banks

• Depois da Cabana

• Todo Dia a Mesma Noite

• The Chosen

O que é

• O que é intervenção federal?

• O que é urdu?

• O que é Hamas?

• O que é Threads?

• O que é anistia?

• O que é NPC?

• O que é Faixa de Gaza?

• O que é intersexo?

• O que é ChatGPT?

• O que é febre maculosa?

Mulheres

• Larissa Manoela

• Ana Hickmann

• Taylor Swift

• Shakira

• Andressa Urach

• Key Alves

• Bruna Griphao

• Jenna Ortega

• Janja

• Sandy

Por que

• Por que a guerra em Israel e Gaza?

• Por que a Rachel Sherazade foi expulsa?

• Por que MC Kauan foi preso?

• Por que não pode olhar para o eclipse solar?

• Por que o Titanic afundou?

• Por que está tão quente?

• Por que Dudu Camargo saiu do SBT?

• Por que faltou energia hoje?

• Por que Daniel Alves foi preso?

• Por que não existe flor preta?

Virou trend…

• Trend Disney Pixar

• Trend Barbie

• Trend da Lua

• Trend Capa de Álbum

• Trend Bruno Mars

• Trend Bololo Haha

• Trend da Noiva

• Trend Império Romano

• Trend do Sobrenome

• Trend do Filho

Meme

• Indo ali meme

• Bellingham meme

• Fake Natty meme

• Suquinho de Maracujá meme

• Segovinha meme

• 10/10 meme

• Lá Ele meme

• Calor meme

• Flavia Big Big meme

• Que tristeza meme

Comida

• Tacacá

• Bolo Alagado

• Salpicão de Frango

• Temaki Frito

• Roast Beef

• Zaatar

• Arroz de Cuxá

• Ovo de Páscoa de Pistache

• Pimenta de bode

• Bolo de Coco Fofinho

Games

• Hogwarts Legacy

• Baldur's Gate 3

• Resident Evil 4

• Diablo IV

• Starfield

• The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

• Final Fantasy XVI

• Mortal Kombat 1

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)