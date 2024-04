Ex-candidata a Miss Equador é assassinada dentro de restaurante

A ex-candidata a Miss Equador Landy Párraga, de 23 anos, foi morta a tiros em um restaurante na cidade de Quevedo, localizada a cerca de 230 quilômetros de Quito, no último domingo (28/04). A jovem foi citada em conversas de traficantes que estão sob investigação pelo Ministério Público. O órgão apura a presença de uma rede de corrupção e tráfico de drogas em instituições do Estado.

VEJA MAIS

Segundo o Ministério Público, o assassinato aconteceu após um ataque armado. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram o momento em que Párraga - que estava ao lado de uma mesa - é atacada por dois homens armados. Os homens fugiram do local em seguida.

A jovem Landy Párraga acumula títulos, como: modelo, vice-rainha da beleza de Quevedo e participante do concurso Miss Equador 2022. Ela foi citada em uma das conversas extraídas do celular do narcotraficante equatoriano Leandro Norero, assassinado há dois anos em um presídio no centro da Cordilheira Andina.

A investigação do Ministério Público faz parte do caso “Metástase”, em que investiga uma rede de crime organizado. Ao todo, mais de 50 pessoas já foram processadas por um plano de entrega de dinheiro a funcionários judiciais em troca de decisões favoráveis a Norero e aos seus familiares. Além disso, a investigação apura ainda o envolvimento de altos funcionários do poder judiciário e da polícia, guardas do sistema prisional e advogados.

As autoridades indicaram que a operação no Equador de estruturas do crime organizado ligadas a cartéis transnacionais de tráfico de drogas aumentou os níveis de violência e vários crimes, incluindo sequestros, extorsões e roubos, entre outros.

De acordo com dados da polícia, somente no ano passado o país registrou 7.600 mortes violentas, que totalizam mais de 40 assassinatos por 100 mil habitantes. A taxa é uma das mais altas da região.