México divulga imagens de ex-vice-presidente do Equador sendo retirado à força de Embaixada

Imagens do momento da prisão do ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glas, na Embaixada do México em Quito foram divulgadas pelo governo mexicano. A ação da polícia equatoriana intensificou a crise diplomática entre os dois países. Na gravação divulgada, policiais encapuzados e armados com metralhadoras aparecem pulando os muros da embaixada e retirando Glas à força do local.

O governo mexicano informa na legenda do vídeo que um dos agentes chega a apontar uma arma para o chefe da missão mexicana, Roberto Canseco, que tentava impedir a prisão do ex-vice-presidente.

Veja a ação:

Pela Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas, de 1961, embaixadas e consulados são considerados invioláveis. Equador e México aderiram à regra na década de 1960. A invasão a Embaixada do México em Quito ocorreu na última sexta-feira (5). Após a operação, o governo mexicano anunciou a suspensão das relações diplomáticas com Quito.

O caso aumentou a crise diplomática entre os dois países, que mantêm relações desde 1830. Glas buscou refúgio na embaixada mexicana em 17 de dezembro, após ter sido condenado a seis anos de prisão por corrupção em um caso que envolve a Odebrecht. Ele recebeu asilo político do governo mexicano