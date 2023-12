Joelma faz diretor americano tomar tacacá: ' É muito bom'; vídeo

Durante a CCXP 2023, ou Comic Con Experience, Joelma recebeu a missão de anunciar o “Rebel Moon”, da Netflix, com a música “A lua me traiu” já que a tradução do título para o português fica “Lua Rebelde”. Mas a rainha do Brasil não ficou só nisso!

No perfil do Instagram da plataforma, Joemla ainda chamou diretor, roteirista e produtor de cinema americano, Zack Snyder, para tomar um tacacá, e ele tomou!

"Zackzinho, você vem para o Brasil, então vai ter que experimentar o tacacá”, disse a cantora.

“Muito obrigado, Joelma, por esse tacacá incrível. É muito bom, não é?”, disse o cineasta tomando a iguaria paraense.

“Rebel Moon” é um filme americano de aventura de ficção científica dirigido por Zack Snyder a partir de um roteiro que ele co-escreveu com Shay Hatten e Kurt Johnstad, baseado em uma história que ele também criou com Johnstad.

Snyder dirigiu "Homem de Aço", “A Lenda dos Guardiões”, “300”, "Batman VS Superman" e "Liga da Justiça".