Xuxa, “Furiosa” e casamento geek: saiba mais sobre o primeiro dia de CCXP 23

O primeiro dia de CCXP 23 (Comic Con Experience) foi emocionante para os fãs de cultura pop. Homenagem à Rainha dos Baixinhos, "prefeita" da CCXP e casamentos no Magic Market foram alguns dos acontecimentos que marcaram a abertura da 10ª edição da Comic Con. O evento iniciou nesta quinta-feira (30), e vai até domingo (03), em São Paulo (SP).

No Palco Thunder, o principal do evento, Xuxa foi ovacionada. A artista brasileira é a homenageada desta edição. Durante os agradecimentos, Xuxa falou como o termo “Rainha dos Baixinhos” é forte para ela.

Ainda no espaço mais aclamado da CCXP, o público recebeu George Miller, Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth para falar sobre “Furiosa: Uma Saga Mad Max”. Durante o painel, o primeiro trailer do filme foi exibido, gerando ansiedade e curiosidade nos fãs.

O live-action de One Piece na Netflix foi um fenômeno entre amantes do anime. Crianças e adultos, expressando a paixão pela obra, foram ao evento vestidos de personagens.

O amor também estava no ar e preencheu o Magic Market. Diante da Entrelaçadora de Destinos, rainha Valen, os casais Bruno e Pilar, Samantha e Maísa oficializaram a união perante os nerds. A celebração não possui validade legal.

Pela terceira vez na CCXP, a atriz Lana Parilla recebeu o título de “prefeita” da CCXP - em referência a sua personagem na série “Once Upon a Time”. Lana é recordista em sessões de Fotos e Autógrafos no evento. O painel foi mediado por Gio Pagano e Mari Palma no Palco Thunder.

Sandy era uma das mais aguardadas pelo público. A cantora esteve na CCXP para promover o filme “Evidências do Amor”. Sandy estava prevista para participar do evento no Palco Thunder, mas ela foi redirecionada ao Palco Omelete devido ao atraso por conta do trânsito de São Paulo.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)