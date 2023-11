CCXP23 confirma presença de Zendaya, Timothée Chalamet, Florence Pugh e outros em painéis da Warner

A Comic Con Experience - CCXP 23 confirmou a presença de Zendaya, Timothée Chalamet, Florence Pugh e Jason Mamoa em painéis da Warner Bros. Pictures. O evento é o maior da cultura pop da América Latina e está em sua 10ª edição. A CCXP ocorre em São Paulo, de 30 de novembro a 03 de dezembro.

Outros nomes confirmados pela Warner na CCXP são Anya Taylor-Joy, Adam Wingard, Austin Butler, Chris Hemsworth, Denis Villeneuve, George Miller, Jason Momoa, James Wan, Patrick Wilson, Pedro Antônio, Sandy e Yahya Abdul-Mateen II.

Os atores e diretores estarão no evento para promover “Aquaman 2: O Reino Perdido”; “Evidências do Amor”; “Duna: Parte 2”; “Furiosa”; e “Godzilla vs Kong: O Novo Império”. Os painéis contam com apresentytações interativas, conteúdos exclusivos e diversas surpresas para os fãs.

No primeiro dia de CCXP, o cineasta George Miller e os atores Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth participam do painel sobre “Furiosa”, prequel de “Mad Max: Estrada da Fúria”. Sandy e o diretor Pedro Antônio também são as atrações do dia, falando sobre “Evidências do Amor”.

Para encerrar o evento, no domingo (3), a Warner leva o diretor Denis Villeneuve e os astros Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh e Austin Butler para o painel de “Duna: Parte 2”. O longa teve a estreia adiada para março de 2024 devido à greve dos artistas e roteiristas de Hollywood. O diretor de “Aquaman: O Reino Perdido”, James Wan, com Jason Momoa, Patrick Wilson e Yahya Abdul-Matten II, falam sobre o filme. Adam Wingard, diretor de “Godzilla vs Kong: O Novo Império” promove a obra no evento.

Os ingressos para a Comic Con Experience 23 continuam à venda. O evento ocorre na São Paulo Expo. Clique e saiba mais.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)