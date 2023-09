Greve dos roteiristas termina nesta quarta-feira (27) após sindicato aceitar acordo com estúdios

A greve dos roteiristas de Hollywood finalmente chegou ao seu tão esperado fim. O sindicato dos roteiristas, conhecido como WGA (Writers Guild of America), anunciou que o acordo proposto pelos estúdios foi aceito de forma unânime. Com isso, eles irão retornar ao trabalho a partir das 4h01 (horário de Brasília) desta quarta-feira (27).

As negociações finais entre o WGA e a Aliança dos Produtores de Filmes e Televisão (AMPTP) começaram no domingo e o acordo, considerado excepcional pelo sindicato, inclui ganhos significativos e proteções para os roteiristas em todas as áreas da categoria.

VEJA MAIS

Principais exigências foram atendidas

Um dos pontos das negociações era a resposta às mudanças na indústria do entretenimento com a ascensão das plataformas de streaming, como a Netflix e Disney+. Os roteiristas buscavam garantias de que seus salários não seriam prejudicados, especialmente diante de temporadas de TV mais curtas e pagamentos residuais menores.

Outra questão levantada pelos roteiristas era o uso da inteligência artificial (IA) na criação de roteiros. O acordo garante que os estúdios não poderão usar a IA para gerar roteiros a partir de trabalhos anteriores ou forçar os roteiristas a trabalharem com rascunhos criados pela tecnologia.

Greve mais longa da história

A greve dos roteiristas nos Estados Unidos havia começado em maio e interrompeu várias produções da indústria do entretenimento. Ela se tornou a paralisação mais longa da história da categoria.

Ela se destacou não apenas por sua duração, mas também por receber apoio do Sindicato dos Atores (SAG), que também iniciou uma greve em julho em solidariedade aos roteiristas e em busca de melhores condições de trabalho. Enquanto os roteiristas voltam ao trabalho, o SAG continua em greve até que suas próprias negociações com a AMPTP sejam concluídas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)