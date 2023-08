Emmy 2023: premiação é adiada para 2024 por greve em Hollywood; confira a nova data

O adiamento do Emmy 2023 foi confirmado na manhã desta quinta-feira (10). A Academia de Televisão dos EUA revelou por meio de suas redes sociais que a cerimônia da 75ª edição do Emmy ocorrerá em 15 de janeiro de 2024, uma semana após o Globo de Ouro 2024.

A razão por trás desse adiamento, embora não mencionada na publicação, é a greve dos sindicatos dos roteiristas e atores de Hollywood (WGA e SAG-AFTRA). Por conta da paralisação, as categorias não podem participar de eventos, promover seus projetos ou realizar produções.

A cerimônia estava programada para o dia 18 de setembro, porém sua mudança já era de se esperar. Os indicados da premiação foram anunciados em 12 de julho, um dia antes dos atores e roteiristas convocarem a greve. Os profissionais que fazem parte da paralisação buscam por melhores condições de trabalho, divisão justa dos lucros do streaming e regras para o uso de Inteligência Artificial.

Essa é a primeira vez desde 2001 que o Emmy é adiado. Da última vez, a data da cerimônia foi afetada por conta dos trágicos atentados terroristas de 11 de setembro.

De acordo com o jornal Los Angeles Times, o mês de janeiro já estava sendo discutido para acomodar o evento. Uma fonte do jornal informou que a organização do Emmy está confiante de que um acordo entre os estúdios e os sindicatos sejam firmado até o fim do ano.

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)