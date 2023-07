Atores de Hollywood entram em greve; entenda o motivo

O Sindicato dos Ataques dos Estados Unidos (SAG-AFTRA) anunciou que a categoria está de greve a partir desta quinta-feira (13). Isso porque, a classe não conseguiu entrar em um acordo com a AMPTP, a associação que representa estúdios e os serviços de streaming. A decisão pode afetar vários setores da indústria de Hollywood.

VEJA MAIS

A paralisação dos atores e atrizes ocorre dois meses após o Sindicato dos Roteiristas pararem os trabalhos. Não sei sabe ao certo quanto tempo deve durar a greve.

Entenda o porquê a classe optou pela paralisação

O atual contrato de trabalho do SAG-AFTRA com a AMPTP estava marcado para vencer em 30 de junho deste ano. Mas, de última hora, foi estendido até o dia 12 de julho, porque as negociações entre atores e estúdios – que começaram em 7 de junho – ainda estavam em andamento.

Mesmo com o tempo extra, os estúdios não acataram as condições dos atores, envolvendo salários e royalties de distribuição de séries, filmes e outros projetos em streaming. Por isso, a classe decidiu paralisar até que a situação seja resolvida.

O que acontece agora?

Os atores não poderão participar de nenhuma gravação de séries ou filmes ao redor do mundo. Eles também não podem promover trabalho, fazer entrevistas, ir a tapetes-vermelhos e participar de eventos de fãs.