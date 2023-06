Greve de Transportes complica período de férias do Reino Unido, Copa da Inglaterra e show da Beyoncé

O Reino Unido, em meio ao período de férias da metade do ano, enfrenta mais um dia de greve do Sindicato Ferroviário, Marítimo e de Transporte (RMT) nesta sexta-feira (2). Estações de trem, metrô e aeroportos ficaram lotados com a redução ao limite mínimo de operação. Desde o início deste ano, o RMT vem promovendo greves numa campanha por melhores salários. Em junho do ano passado, o setor ferroviário deflagrou a que foi considerada a maior greve em 30 anos no Reino Unido, marcando o início de uma disputa trabalhista com as empresas operadoras dos sistemas de transporte e o governo britânico.

Nesta sexta, somente 40% das linhas de trens funcionaram, devido à paralisação de 20 mil trabalhadores ferroviários, afetando alguns serviços entre a Escócia, a Inglaterra e o País de Gales. Entre algumas das programações prejudicadas pela greve estão a final da Copa da Inglaterra neste sábado (entre Manchester City e Manchester United) e um show de Beyoncé. Os eventos ocorrem no sábado (3), em Londres, e várias pessoas ainda estão em deslocamento.