Kremlin condena decisão do Reino Unido de fornecer mísseis a Kiev

Durante uma teleconferência com jornalistas nesta quinta-feira, 11, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, condenou a decisão do Reino Unido de fornecer mísseis de longo alcance a Kiev e prometeu que as forças armadas darão uma ‘resposta adequada’ diante da medida.

A CNN informou que o Reino Unido havia fornecido à Ucrânia vários mísseis de cruzeiro Storm Shadow. Os mísseis têm um alcance máximo de 250 km e dão às forças ucranianas uma nova capacidade de ataque de longo alcance antes de uma contraofensiva antecipada.

Espera-se que o secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, anuncie à Câmara dos Comuns que o Reino Unido está enviando mísseis Storm Shadow para a Ucrânia.