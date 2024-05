Padre é acusado de roubar R$ 207 mil de paróquia para jogar Candy Crush

Um padre da Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi acusado de roubar US$ 40 mil (equivalente a R$ 207 mil) de uma paróquia no condado de Chester e utilizar de parte do valor em jogos para celular, incluindo Candy Crush e Pokémon Go.

Lawrence Kozak foi detido em 25 de abril, sob acusações de roubo e crimes relacionados. Autoridades afirmam que ele acumulou dezenas de milhares de dólares em despesas ao longo de três anos, e parte do dinheiro foi gasto em games.

Segundo a polícia, essas despesas estão vinculadas a jogos como Candy Crush Saga, Cash Frenzy, Mario Kart Tour, Pokémon Go e o caça-níqueis para celular baseado em "O Mágico de Oz".

A arquidiocese emitiu uma declaração, informando que Kozak foi colocado em licença administrativa da Igreja de São Thomas More, após uma revisão da atividade financeira da paróquia em 2022. “Essa revisão resultou em questionamentos de certas despesas e níveis de gastos utilizando fundos paroquiais. A Arquidiocese, então, encaminhou o assunto para as autoridades.”

“A Arquidiocese e a paróquia continuarão cooperando com as autoridades policiais à medida que a questão criminal entra na sua próxima fase. Enquanto se aguarda o resultado do processo criminal, o Padre Kozak permanece em licença administrativa”, afirmaram.