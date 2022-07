Homem rouba carro de padre, encontra R$ 23 mil e distribui para populares na rua; entenda

Um homem foi preso na última terça-feira (5) após roubar o carro de um padre, em Caruaru (PE), onde encontrou uma quantia de R$ 23 mil em espécie. Segundo informações, o homem chegou a distribuir parte do dinheiro de dentro do veículo para pessoas nas ruas da cidade. As informações são do portal O Povo.

A Polícia Militar encontrou o homem após denúncia de um popular. Ao ser abordado, o condutor se contradisse diversas vezes, sem conseguir explicar a origem do carro. Em meio a abordagem, o dinheiro também foi encontrado, e novamente o homem não soube explicar a sua procedência.

A partir disso, a PM-PE entrou em contato com o padre Márcio Cândido dos Santos, da paróquia de São José, na cidade de Canapi (AL). Ele disse que havia sido assaltado e que o carro e o dinheiro pertenciam a igreja. O padre foi para as redes sociais, onde explicou o acontecido:

“Fui para um retiro de padres na segunda-feira, e o percurso é por Caruaru. Chegando lá, jantei, pernoitei, e nesse intervalo, passei mal. Fui direto para o hospital pra ver o que era. No caminho, esses indivíduos, quando eu estava estacionando o carro, pediu que eu levasse ele no centro. É nítido que este estava totalmente drogado, e com uma arma na cintura, não sei se fogo ou branca”, conta o pároco.

Ele conta que subiu até o hospital e largou o carro, correndo para dentro do hospital. Segundo o padre, o homem ficou no carro, tomou a chave e foi para outro canto. Depois, às 4h, voltou com outro comparsa e os dois roubaram o carro. O suspeito contou outra história sobre o acontecido. Para o portal Caruaru, ele disse que o padre lhe prometeu uma carona, mas acabou não lhe deixando no local pedido:

Suspeito dá outra versão sobre o caso

“Eu disse que ia para lá, e ele disse que ia me deixar, mas passou direto e foi parar no [Hospital] Mestre Vitalino. Como ele não me deixou onde eu queria, fiquei com raiva e roubei a Toro. Eu estava sem arma, mas ele desceu com medo e me deixou sozinho”, contou o suspeito, que disse só ter visto o dinheiro no carro depois. “Eu saí oferecendo: ‘olha o dinheiro, galera, vamos, cheguem'”, contou o suspeito.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)