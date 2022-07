Assalto à joalheria de shopping de luxo no Rio durou menos de dois minutos

O assalto a uma joalheria dentro de um shopping de luxo, no Rio de Janeiro, durou menos de dois minutos. Imagens obtidas com exclusividade pelo RJ2 mostram que toda a ação dentro do Shopping Village Mall, no dia 25 de junho, durou exatamente 1 minuto e 56 segundos.

Pelo menos 12 bandidos participaram do assalto, entre eles dois paraenses, identificados como Luan Felipe Costa Ferreira, de 31 anos, e Rodolfo Nascimento Silva, conhecido como Mãozinha, de 29 anos. O último, inclusive, é apontado como um dos chefes do Comando Vermelho no Pará.

O crime terminou terminou com a morte do segurança Jorge Luiz Antunes, de 49 anos, baleado durante a fuga dos assaltantes. As informações são do G1 Nacional.

Apenas dois criminosos foram identificados

Segundo a polícia, Rodolfo seria o comandante da ação. Em uma das imagens, ele aparece atirando na vitrine e retirando as joias. Contra Rodolfo há três mandados de prisão pendentes por homicídio.

Já Luan Felipe é alvo de mandado de prisão expedido pela justiça do Pará. Ele é considerado foragido desde março. Os policiais conseguiram identificar Luan durante o assalto por conta de uma tatuagem.

Além dos dois assaltantes identificados, a polícia já sabe que outros bandidos também são de fora do Rio. As investigações indicam que, antes do assalto, parte da quadrilha esteve escondida no Complexo da Penha, na Zona Norte.

Ação rápida e violenta

Segundo as câmeras de segurança do Shopping Village Mall, o assalto teve início às 17h59 do sábado, dia 25 de junho. Rodolfo, o Mãozinha, é o primeiro homem a entrar na loja. Os cúmplices entram na loja aproximadamente 30 segundos depois do início do assalto.

Pelo menos três reféns foram levados até a saída do shopping. O assalto termina às 18h01. Toda a ação durou 1 minuto e 56 segundos.

Ainda não se sabe o valor total do roubo. Segundo as investigações, o alvo dos ladrões eram relógios de luxo que chegam a custar R$ 100 mil cada. Só um colar roubado pelo grupo é avaliado em R$ 1 milhão.

O disque-denúncia está oferecendo uma recompensa de R$ 50 mil para quem der informações que levem à prisão dos assaltantes.