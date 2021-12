Força-tarefa da polícia prende assaltante de joalheria em shopping de Santarém

Dois dias após o assalto a uma joalheria em um shopping em Santarém, oeste do Pará, a Polícia Civil em uma força tarefa com a Polícia Militar conseguiu chegar ao primeiro dos principais suspeitos de envolvimento no crime. Trata-se de Alessandro Santos, de 27 anos, que foi preso em uma casa, localizada no bairro Maracanã. Ele é da cidade de Monte Alegre.



O homem ao ser conduzido para a Unidade de Polícia Integrada (UIP), no bairro Santarenzinho, assumiu a autoria do crime. Mesmo diante dos fatos, o caso será julgado para então ter a sentença final no assalto.



No depoimento de Alessandro, consta que o mesmo conseguiu uma motocicleta para efetuar a ação, mas disse não saber o destino das jóias roubadas. Outro detalhe relatado pelo homem foi na escolha do alvo. “Não houve nenhum estudo prévio de qual loja seria, apenas que seria no shopping”, consta nos autos.



Na casa onde ele foi preso havia um simulacro, usado durante o assalto. Nesta ação dos policiais foram encontradas outras três pessoas, que também foram conduzidos para a delegacia.



Um deles se chama Mateus Farias Moraes, de 29 anos, nascido no município de Macapá. Ele estava foragido do presídio daquela capital, onde cumpria pena por tráfico. O outro é Angelo Antônio de Oliveira, de 47 anos, com passagem pela polícia, e respondeu por tráfico de drogas em Manaus. A terceira pessoa é a companheira de Mateus.



Até o momento não foi confirmado sobre o envolvimento deles no assalto a joalheria.



Relembre o caso



O assalto teria sido cometido por dois homens que chegaram armados, renderam os funcionários e recolheram algumas peças da loja, fugindo em seguida usando uma motocicleta. A Unidade de Polícia Integrada do Santarenzinho foi acionada e vem fazendo diligências para localizar e prender os suspeitos.