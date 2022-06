Assalto a joalheria de shopping de luxo termina com morte no Rio de Janeiro

Um assalto a uma joalheria do shopping Village Mall, estabelecimento considerado de luxo, terminou com a morte de um dos seguranças, após tiroteio, na noite deste sábado (25), no Rio de Janeiro (RJ).

As primeiras informações da Polícia Civil do Estado apontam que o bando era formado por 12 assaltantes. Equipes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram direcionadas para a ocorrência, mas, quando chegaram ao local, o segurança já tinha sido atingido.

Os bandidos fugiram. As buscas pelo grupo criminoso seguem.