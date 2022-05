Homens armados invadem shopping para assaltar joalheria no BH Shopping

Um assalto a uma joalheria localizada dentro do BH Shopping, em Belo Horizonte, Minas Gerais, causou um pânico entre clientes e funcionários do estabelecimento na tarde deste sábado (7). Um grupo armado invadiu o estabelecimento para roubar itens de grande valor. Segundo testemunhas, eles martelaram vitrines para conseguir levar acessórios como relógios da marca Rolex, avaliados em R$109 mil e R$90 mil. As informações são do G1 Nacional e do Estado de Minas.

Pelo menos dois disparos de arma de fogo foram efetuados pelos criminosos dentro do shopping. Não há informações de feridos e presos. De acordo com a PM, um carro suspeito, modelo Hilux SW4, fugiu em alta velocidade no sentido do estado do Rio de Janeiro.

"Eles martelavam a vitrine e arrancavam as joias", disse uma testemunha, sob anonimato, ao Estado de Minas. "Quando vi eles quebrando os vidros, achei que fosse um cliente revoltado. Mas, aí, gritaram que era assalto", afirmou um dos funcionários da loja em frente à joalheria. A mesma cena foi vista por trabalhadores de um outro local do shopping. "Quebraram os vidros da vitrine, pegavam as coisas e colocavam em uma mochila".

Logo após a ação criminosa, policiais armados ocuparam o shopping e chegaram a fechar todos os acessos. Por volta das 15h, os militares realizaram uma varredura no local e liberaram a saída de clientes, mas todos tiveram os carros revistados. Perto das 16h, a entrada foi liberada.