Suspeito de matar idosa atropelada na Pedreira: vídeo mostra o momento exato do acidente

Vídeos que circulam nas redes sociais desde a última quarta-feira (6), de câmeras de segurança que registraram o momento em que a idosa Ana Maria da Costa Brito, de 71 anos, é atropelada pelo motociclista Vinicius Farias de Assunção Oliveira. O acidente aconteceu no dia 19 de junho deste ano. A vítima morreu no dia seguinte no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE).

Nas imagens é possível ver o momento em que Vinicius e mais uma pessoa, que ainda não foi identificada, na moto. Eles entram na travessa do Chaco e vão se aproximando da idosa, que segura uma sacola, até que ocorre a colisão. Ana Maria é empurrada fortemente e cai no chão. A sacola é arremessada. Ela bate a cabeça no meio-fio da via

Por outro ângulo das câmeras de segurança, Vinicius ainda bate na traseira de um carro mais a frente. O suspeito e a outra pessoa são jogados da moto após o impacto. Uma outra mulher que passa na travessa chega a se assustar com o acidente.

Depoimento na Divisão de Homicídios (DH)

O motociclista Vinicius Farias de Assunção Oliveira, suspeito de matar atropelada Ana Maria da Costa Brito, de 71 anos, no dia 19 de junho, em Belém, estava bebendo no dia anterior ao acidente. Ele foi conduzido nesta quinta-feira (7) à Divisão de Homicídios (DH), no bairro de São Brás, na capital, onde prestou depoimento sobre o caso. O suspeito chegou à delegacia por volta das 13h e saiu por volta das 16h50, com uma jaqueta cobrindo o rosto e acompanhado de um advogado. A defesa e o suspeito não falaram com a imprensa.

O diretor da DH, delegado Cláudio Galeno, disse que Vinicius consumiu bebida alcoólica antes de atropelar a idosa.

"Ele estava bebendo desde o dia anterior, devido à comemoração de quadrilha junina. A moto não tinha emplacamento e ele era funcionário público”, explicou o delegado.