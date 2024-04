Homem é preso por importunação sexual contra vizinha em Tucumã

Um homem indiciado por importunação sexual foi preso na última quarta-feira (24), em Tucumã, no sudeste paraense. A prisão ocorreu após a vítima procurar a polícia ao perceber que o suspeito a estava intimidando. Os envolvidos eram vizinhos e a mulher estava sozinha em casa. As informações são do portal Fato Regional.

Segundo as primeiras informações sobre o caso, a vítima relatou à polícia que o suspeito chegou à casa dela sem aparentar nenhum comportamento anormal. Mas, depois de algum tempo o suspeito iniciou uma “conversa estranha” e seguiu o diálogo com “segundas intenção”. Ela, no entanto, não havia dado consentimento. Foi nesse momento que o homem invadiu a casa da mulher.

Em seguida, o homem fugiu. Ela relata teve a segurança pessoal ameaçada. Assustada, a vítima procurou a Polícia Civil em Tucumã, que iniciou as buscas e localizou o suspeito. Ele foi autuado por importunação sexual — já que não houve violência, grave ameaça e consumação de estupro — e está à disposição do Poder Judiciário. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC. A reportagem aguarda retorno.

Crime

A importunação sexual, de acordo com o art. 215 do Código Penal brasileiro, refere-se à prática de ato libidinoso, com intuito de satisfazer a si mesmo ou a outra pessoa. A pena para o crime é de 1 a 5 anos de reclusão - caso não resulte em crime mais grave, como o estupro. Por ato libidinoso, entende-se a conduta com finalidade de satisfação de desejo sexual, como apalpar, tocar, masturbar-se ou ejacular em público, entre outros.