Idoso é morto carbonizado em Alenquer; suspeitos são detidos e adolescente apreendido

Benedito Rodrigues de Sousa, de 75 anos, morreu carbonizado após a casa em que morava pegar fogo no município de Alenquer, no oeste do Pará. O caso ocorreu na madrugada de domingo (4/5), no Ramal do Cuamba, na comunidade de Laguinho. Dois suspeitos foram detidos e um adolescente apreendido suspeitos de ter envolvimento na morte.

Conforme as informações policiais, uma equipe foi acionada por volta das 6h30 para atender a uma ocorrência de incêndio em uma casa. No endereço, os agentes encontraram o corpo de um homem carbonizado, além de indícios de que o fogo teria sido provocado de forma intencional. Segundo os relatos dos agentes, havia cheiro de gasolina no ambiente e uma lesão cortante na região abdominal da vítima, sugerindo que foi esfaqueado.

VEJA MAIS



De acordo com a investigação, Benedito havia recebido cerca de R$ 20 mil recentemente, após a venda de um terreno. Essa seria a possível motivação para o crime. Após denúncias da população e imagens de câmeras de segurança, os suspeitos foram localizados ainda no domingo. As imagens mostravam os três suspeitos nas redondezas durante a madrugada, consumindo bebidas alcoólicas. Conforme a PM, o menor de idade suspeito, que seria familiar do idoso, teria confessado participação após ser apreendido. Ele contou que o grupo invadiu a residência com o objetivo de pegar o dinheiro guardado. No entanto, como o idoso não revelou onde estava o valor, teria sido alvo da violência e teve a casa incendiada com uso de gasolina e um isqueiro.

Os outros dois suspeitos também teriam confessado a participação após serem presos em flagrante e levados para a Unidade Integrada de Polícia (UIP). Os dois adultos foram apresentados à Justiça em audiência de custódia. O menor de idade foi encaminhado para o cumprimento de medidas socioeducativas, conforme determina a lei.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que dois homens foram presos em flagrante por homicídio qualificado com emprego de fogo. "Um menor de idade foi apreendido por ato infracional análogo a homicídio qualificado com emprego de fogo. A vítima foi identificada como Benedito Rodrigues de Sousa. O caso é investigado pela delegacia de Alenquer", comunicou.