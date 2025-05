Suspeitos de envolvimento em estupro de vulnerável são presos por descumprir medidas protetivas

Dois homens suspeitos de estupro de vulnerável, no município de Salvaterra, no arquipélago do Marajó, foram presos pela Polícia Civil no último sábado (03/05), por descumprirem medida protetiva. Edson Lago Dutra e Gilberto Jorge Lago Dutra são suspeitos de envolvimento em um caso contra uma adolescente, ocorrido em 2022.

Os suspeitos já estavam sendo monitorados após decisão judicial que os proibia de se aproximarem da vítima. Eles foram detidos após descumprirem medidas protetivas impostas pela Justiça. Entre as determinações estava o afastamento em um raio mínimo de 100 metros da vítima.

Segundo a Polícia Civil, apesar da ordem judicial, os homens teriam violado as restrições impostas, o que motivou novo pedido de prisão preventiva. A solicitação foi aceita pelo Judiciário, e os mandados foram cumpridos pela equipe da Delegacia de Salvaterra. Os dois homens seguem à disposição da Justiça.