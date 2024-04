Mulher morre e PM é baleado em intervenção policial em Benevides

Uma mulher morreu e um policial militar foi baleado durante uma intervenção policial na madrugada desta quarta-feira (17), no bairro Murinin, no município de Benevides, região Metropolitana de Belém. Conforme as informações iniciais, os agentes foram até o endereço onde a ação ocorreu para verificar uma denúncia de tráfico de drogas e foram recebidos a tiros.

Segundo informações policiais, os agentes foram até a rua Cristina Figueiredo, próximo a Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, para constatar o caso de suposta venda de entorpecentes. Chegando no local, identificaram a presença de um suspeito chamado Leandro Oliveira de Lima, mais conhecido como pelo vulgo ‘Leozinho’, e outros suspeitos. Assim que perceberam a chegada dos policiais, os suspeitos atiraram contra a viatura.

Ainda conforme os PMs, teve início uma troca de tiros e um dos policiais foi atingido na perna supostamente com tiro de fuzil. Quando os demais agentes correram para socorrer o PM baleado, um dos suspeitos correu atirando e foi para uma área de mata que ficava por trás da casa onde estavam. Quando um dos policiais foi em direção ao local para onde o homem fugiu, encontrou a mulher caída baleada próxima ao matagal.

Os policiais solicitaram apoio de outras viaturas para auxiliar no socorro do PM e da mulher baleada, e também para as buscas na área de mata. Quando as demais viaturas chegaram, fizeram buscas pela área mas não encontraram os suspeitos. Ao realizar a vistoria na casa onde os suspeitos estavam, os agentes encontraram o documento de identificação da mulher. Além disso, ainda se depararam com uma espingarda caseira, calibre 20; uma balança de precisão; e três pedras de oxi, embaladas em saco plástico.

O policial baleado foi levado para um hospital particular e a mulher foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Benevides, mas morreu horas após dar entrada no local. O material apreendido foi levado para a Delegacia de Marituba, onde o caso foi registrado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para a Polícia Civil e foi informada que durante uma intervenção da Polícia Militar, um PM ficou ferido e foi encaminhado para o hospital. Uma suspeita foi atingida durante a troca de tiros e morreu. O caso é investigado pela delegacia de Benevides, que trabalha para localizar os demais envolvidos.