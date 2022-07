Suspeito de matar idosa atropelada em Belém presta depoimento

O suspeito de atropelar Ana Maria da Costa Brito, de 71 anos, no dia 19 de junho, em Belém, presta depoimento nesta quinta-feira (07). O homem, ainda não formalmente identificado, foi apresentado na Divisão de Homicídios da Polícia Civil, no início da tarde, na capital. A idosa chegou a ser socorrida, mas morreu no dia seguinte, já no hospital.

Dona Ana Maria passava pela travessa do Chaco, entre a avenida Pedro Miranda e a rua Antônio Everdosa, no bairro da Pedreira. Ela estava andando no leito da pista. O motociclista, que estava com uma passageira, atropelou a idosa e ela caiu. Na queda, a vítima bateu a cabeça e não resistiu.

