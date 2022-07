Idosa de 76 anos morre atropelada por caminhonete no sul do Pará

Uma idosa de 76 anos morreu atropelada por uma caminhonete na manhã da segunda-feira (4), em Redenção, município na região sul do Pará. O acidente aconteceu na avenida Araguaia, em frente a um supermercado. A vítima foi identificada apenas como Luiza. O condutor do veículo foi encaminhado para a Delegacia de Redenção. As informações são do Native News Carajás.

Testemunhas disseram que a idosa estava atravessando a via quando foi atropelada pelo automóvel. A caminhonete pertence a uma empresa de adubos, que não teve o nome divulgado. O motorista ainda parou para ajudar a idosa. No entanto, ela morreu pouco tempo depois do acidente, antes da chegada das equipes médicas.

A Polícia Civil levou o condutor do veículo até a delegacia da cidade para prestar depoimento sobre o caso.