Cantora sertaneja morre após ser atropelada por carro desgovernado

A cantora sertaneja Tâmara Matos morreu na tarde de quinta-feira (2), após ser atropelada por um carro desgovernado em Itabuna, no sul da Bahia. O velório da artista de 27 anos aconteceu na sexta-feira (3), para amigos e familiares. Ela e duas amigas estavam a caminho de um restaurante quando um veículo subiu na calçada onde elas caminhavam. As informações são do G1 Bahia.

Tâmara e uma outra jovem, que não teve a identidade divulgada, foram atingidas. A cantora foi arrastada pelo chão. A terceira jovem não chegou a ser atingida.

As amigas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas ao Hospital Calixto Midlej Filho. Tâmara não resistiu. A outra jovem atingida pelo veículo não teve ferimentos e foi liberada.

O carro que atropelou Tâmara era dirigido por uma mulher de 66 anos, que também não teve nome divulgado. A polícia não informou se a mulher ficou detida, nem o que a teria levado a perder o controle do carro. De acordo com as autoridades, a motorista responderá por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

Tâmara se preparava para cumprir agenda de shows nas festas de São João. A cantora havia se apresentado em Coaraci, também região de Itabuna, no último final de semana.

Além de cantar, a jovem era engenheira e trabalhava na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itabuna. A prefeitura emitiu nota lamentando a morte de Tâmara.