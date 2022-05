Mulher morre após ser atropelada por amiga após a própria festa de aniversário

Uma mulher identificada como Ilena Terezinha Goedert morreu atropelada pela amiga, após voltar da própria festa de aniversário de 60 anos. O caso trágico ocorreu no último domingo (8), em São Francisco do Sul, litoral norte de Santa Catarina.

No fim da comemoração, por volta das 3h da manhã, Illena voltava para a casa conduzindo uma motocicleta, quando se desequilibrou e caiu na pista. A amiga, que vinha em um carro logo atrás do veículo, não conseguiu frear e a atropelou.

De acordo com a Polícia Militar, a suposta autora do atropelamento tentou fugir da cena do crime, mas foi presa temporariamente pelos agentes próximo ao local do acidente. A mulher se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levada à delegacia.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)