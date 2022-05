Acidente de trânsito faz carro capotar na Augusto Montenegro; veja

Um carro capotou na manhã desta segunda-feira (9) na Avenida Augusto Montenegro. O acidente ocorreu próximo ao conjunto habitacional Benjamin Sodré, no bairro Parque Verde, em Belém.

VEJA MAIS

De acordo com testemunhas, o veículo da marca Citroen, se chocou com um Fiat Uno, ocasionando o acidente. Militares do Corpo de Bombeiros estão no local. Não há informações sobre as vítimas