Sertanejo Aleksandro e mais 5 músicos são enterrados; cantor e equipe morreram em acidente de ônibus

Seis pessoas que foram vítimas de uma acidente com o ônibus da dupla Conrado & Aleksandro, foram enterradas hoje, 09. Entre as vítimas, está o cantor Aleksandro. Além dele, os músicos Wisley Aliston Roberto Novais, Marzio Allan Anibal e Roger Aleixo Calgnoto; o roadie e técnico da equipe, Giovani Gabriel Lopes dos Santos; e técnico de luz, Gabriel Fukuda, estão entre as pessoas que vieram a óbito.

Aleksandro, de 34 anos, foi velado no Ginásio de Esportes Jardim Bandeirantes em Londrina, com a presença do público. A cidade decretou luto de três dias pela morte do cantor. O sepultamento dele ocorreu no Cemitério Parque das Allamandas.

No mesmo local foi sepultado o corpo de Giovani Gabriel.

Roger que é natural de Londrina, ele também foi velado na cidade, ele foi sepultado no Cemitério Padre Anchieta.

Marzio Allan Anibal Gabriel Fakuda, serão velados em Ibiporã e em São Sebastião da Almada, respectivamente.

Todos eles sofreram um acidente no último sábado, 07, em São Paulo. No veículo da dupla sertaneja, estavam alguns membros da equipe de Conrado & Aleksandro, incluindo eles.

O cantor sobrevivente está na UTI, em estado grave. Outras 10 pessoas estão hospitalizadas.

Imagens do acidente estão circulando nas redes sociais. O cinegrafista amador pretendia enviar o vídeo para dupla antes do ocorrido, o objetivo era alertá-los sobre a alta velocidade em que o motorista dirigia pela Rodovia Regis Bittencourt, onde o veículo tombou.

A reportagem do G1, disse que as imagens foram gravadas momentos antes do acidente, por volta das 9h47. O ônibus tombou às 10h30.