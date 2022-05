Parceiro de sertanejo morto em acidente está em estado grave na UTI

O cantor Conrado, que fazia dupla com Aleksandro, segue em estado grave. Ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Registro (SP).

De acordo com o boletim médico, João Vitor Moreira Sales (nome de batismo de Conrado) “encontra-se na UTI, em estado grave, mas estável, sendo necessário aguardar a evolução do quadro nas próximas horas”. Além de Conrado, o músico Júlio César Bugoli Lopes também apresenta quadro grave. Outras 10 pessoas da equipe que acompanhava a dupla sertaneja estão sob avaliação médica.

Aleksandro, morreu após um acidente com o ônibus que transportava o staff da dupla ocorrido no último sábado (07), em São Paulo. Além de Aleksandro, outras cinco pessoas também foram a óbito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que um pneu furado pode ter sido a causa do acidente, isso pode ter feito o motorista perder o controle do veículo. Os detalhes ainda estão sendo investigados.

O ônibus tombou na rodovia Régis Bittencourt, pela manhã. A equipe viajava de Tijucas do Sul, no Paraná, para a cidade de São Pedro, em São Paulo, onde a dupla faria um show no sábado.

Com 19 anos de carreira, Conrado e Aleksandro lançaram cinco álbuns e emplacaram sucessos, como Só Se For Gelada, Halls Preto, Certos Detalhes (com Luan Santana), Bão com Força, Põe no 120 e Camionete Inteira.