PRF divulga possível causa do acidente que matou cantor Aleksandro, dupla de Conrado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, neste sábado (07), a possível causa do acidente que matou cantor Aleksandro, dupla de Conrado, na rodovia Régis Bittencourt, interior de São Paulo (SP). De acordo com a PRF, é possível que um pneu tenha furado na estrada, o motorista perdeu o controle e o ônibus tombou no km 402, na altura de Miracatu.

Além do cantor cantor Aleksandro, outras cinco pessoas morreram. O parceiro Conrado, junto com outras 11 pessoas, seguem hospitalizadas. Todos viajavam de Tijucas do Sul, no Paraná, para a cidade de São Pedro, em São Paulo. Hoje, a dupla tinha um show agendado.

As informações sobre o acidente foram comunicadas nas redes sociais da dupla.

Quem era Conrado e Aleksandro envolvidos no acidentem em São Paulo?

Conrado e Aleksandro cantaram juntos por 19 anos. Nesse período lançaram cinco álbuns e emplacaram sucessos como ‘Só Se For Gelada’, ‘Halls Preto’, ‘Certos Detalhes com participação de Luan Santana, além de Bão com Força, entre outro. Mês passado, a dupla sertaneja lançou a música, intitulada ‘Efeito Borboleta’.