Sertanejo Aleksandro, da dupla com Conrado, está entre mortos em acidente com ônibus

O cantor sertanejo Aleksandro, da dupla com Conrado, está entre os mortos no grave acidente de ônibus, na manhã deste sábado (7), na rodovia Régis Bittencout, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. Outras cinco pessoas também morreram, mas nenhuma delas teve a identidade divulgada. O veículo transportava pelo menos outras 19 pessoas, incluindo os dois artistas. As informações são do G1 Nacional.

Além dos óbitos, 11 vítimas foram encaminhadas aos prontos-socorros da região com ferimentos leves e outras duas pessoas não sofreram lesões. O acidente aconteceu por volta das 10h30, no km 402,2 da pista com sentido São Paulo.

VEJA MAIS

Segundo o empresário da dupla, José Carlos Cassucce, o veículo saiu de Tijucas do Sul, no Paraná, onde a dupla fez um show na sexta-feira (6), e seguia com destino para São Pedro (SP), onde havia um show agendado para este sábado, mas a atração foi substituída pela casa de shows.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pneu dianteiro esquerdo estourou fazendo com que o motorista perdesse o controle e tombasse no canteiro central.

Nota oficial

Em nota, a Singular Produções Artísticas informa com pesar o falecimento de seis vítimas envolvendo o ônibus da dupla Conrado & Aleksandro, na rodovia Régis Bittencourt próximo à cidade de Miracatu (SP), na manhã deste sábado (7).

Segundo a nota, entre as vítimas fatais está o cantor Luiz Aleksandro Talhari Correia, 34 anos. Ainda não há a confirmação do nome dos outros cinco mortos.

Conrado teve ferimentos leves e está hospitalizado junto com outros 11 membros da equipe, que também ainda não tiveram os nomes divulgados.

O ônibus da dupla Conrado & Aleksandro saiu de Tijucas do Sul (PR), onde a dupla fez um show na noite de sexta-feira (6), e tinha como destino a cidade de São Pedro (SP), onde Conrado & Aleksandro fariam um show neste sábado.