Adolescente morre em racha após ser arremessada do carro; vídeo mostra momento do acidente

A adolescente Marcella Sonia, de 15 anos, morreu em um racha após o motorista do veículo perder o controle da direção e capotar próximo a um cruzamento no Setor Jardim América, em Goiânia. O caso aconteceu na madrugada do último sábado (07/05), quando a jovem ocupava o banco de trás da Hilux que participava do "pega".

O veículo, conduzido por Eduardo Henrique, de 22 anos, disputava o racha contra uma BMW quando perdeu a direção, invadiu o canteiro central e capotou próximo a um cruzamento. O corpo da jovem foi arremessado para fora do automóvel e encontrado a cerca de 20 metros de distância de onde a caminhonete parou.

Câmeras de segurança flagraram o momento

A câmera de segurança de um dos comércios da Avenida T-9, local do acidente, flagrou o momento exato que o carro capota e solta uma das rodas. O motorista da BMW, identificado como Arthur Youri, estaciona o veículo ao presenciar o acidente e foge em seguida. Veja:

Jovens saíam da boate

Além da adolescente, outras três garotas estavam no carro, todas com idade acima de 18 anos. Elas ficaram presas entre as ferragens e foram socorridas com vida pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com as investigações, o grupo de jovens havia saído de uma boate instantes antes e todos teriam ingerido bebida alcoólica.O caso está sob investigação da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict).

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)