Mãe e filha de 2 anos morrem após 'racha' no bairro de Nazaré, em Belém

Duas pessoas morreram após um acidente grave ocorrido na madrugada desta quinta-feira (26), em Belém. A informação foi confirmada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), que foi acionado para remoção do corpo da criança, identificada como Maria Luiza Corrêa Torres, de dois anos, no Pronto Socorro Municipal da 14 de Março. Por volta das 6h, houve um novo acionamento para a remoção do cadáver de Renata Corrêa Bezera, a mãe da menina.

Ainda conforme o CPCRC, os corpos ainda não foram necropsiados e ainda não há previsão para a liberação à família.

Além das duas mortes, o acidente envolvendo dois veículos deixou ao menos três feridos em estado grave no início da madrugada desta quinta-feira (26), no cruzamento entre as avenidas Nazaré e Generalíssimo Deodoro.

Veja imagens do acidente:

Conforme informou a Polícia Militar, os dois veículos estavam em alta velocidade quando os motoristas perderam o controle dos automóveis e se chocaram lateralmente.Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas para a retirada das vítimas que ficaram presas nos veículos.