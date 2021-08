VÍDEO: Criança de 2 anos morre em acidente grave em Belém; motoristas estariam fazendo 'pega'

Um acidente grave envolvendo dois veículos matou uma criança de 2 anos e deixou ao menos cinco feridos em estado grave, no início da madrugada desta quinta-feira (26), no centro de Belém, na acendida Nazaré, próxima do cruzamento com a avenida generalíssimo Deodoro.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações (CIOP), da Secretaria de Segurança Pública ( Segup), a criança que veio a óbito tinha apenas dois anos e estava em um dos veículos. As demais vítimas foram levadas para o Hospital e Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, na Travessa 14 de março.

Segundo informações da Polícia Militar, os dois veículos estavam em alta velocidade na Avenida Nazare quando se chocaram lateralmente e os motoristas perderam o controle dos automóveis. No momento, a avenida estava sem movimento e as vítimas eram ocupantes dos veículos, de acordo com relatos iniciais. Ainda segundo a PM, testemunhas de comércio e prédios residenciais próximos indicaram que os motoristas estariam disputando um “pega”, em alta velocidade, no momento do acidente. A investigação ainda busca imagens de câmeras de segurança de imóveis próximos aos local do acidente para checar a hipótese levantada por testemunhas.

A área foi isolada para o início de remoção dos veículos, que ficaram completamente destruídos e atingiram uma árvore na calçada, em frente à sede do Clube do Remo. No total, foram acionadas 3 ambulâncias do Samu é uma de resgate do Corpo de Bombeiros para retirar as vítimas que ficaram presas nos veículos.