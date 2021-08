Criança morta no acidente em Nazaré era tratada como 'mascote' do 'Club do Civic'

Os dois carros envolvidos no acidente ocorrido na madrugada desta quinta-feira (26), no bairro de Nazaré, em Belém, participavam, antes da tragédia, de um encontro automobilístico no Portal da Amazônia. Conhecido como "Civic Clube Belém", o grupo possui quase 2 mil seguidores no Instagram e tem como administrador um homem identificado até o momento apenas como "Leandro" - motorista envolvido no acidente, pai da Maria Luiza Corrêa Torres, de dois anos, que morreu no acidente, e casado com Renata Corrêa Bezerra, que também foi a óbito.

Na manhã desta quinta, o grupo fez uma publicação lamentando o ocorrido - até aquele momento, apenas a morte da pequena Maria Luiza havia sido confirmada. Na postagem, eles identificam a vítima como "Malu" e se referem a ela como mascote do grupo. "Pelo ocorrido hoje, depois do nosso encontro com o nosso ADM, decretamos luto pela perda de sua filha, nossa mascote Malu".

Por volta das 6h, o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) também confirmou a morte da mãe da criança, Renata Corrêa Bezerra, ao ser acionado para a remoção do corpo, que havia sido levado para o Pronto Socorro Municipal da 14 de Março.