Motociclista tem cabeça esmagada por ônibus na BR-316

Um homem de 24 anos, identificado como Emerson Henrique, morreu em um grave acidente registrado na noite desta quarta-feira (25), na rodovia BR-316, bairro do Coqueiro, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB). Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, o coletivo teria passado por cima da cabeça do motociclista após uma colisão entre o veículo da vítima e uma outra motocicleta. Os outros dois condutores envolvidos fugiram do local sem prestar socorro.

O acidente aconteceu por volta das 20h. Emerson estava em sua motocicleta, uma Twister vermelha, vindo no sentido Ananindeua-Belém, no quilômetro 3 da rodovia BR-316, quando uma outra moto teria colidido com o veículo. A vítima, então, perdeu o equilíbrio e caiu no chão, no momento em que o ônibus da linha "Águas Lindas-Icoaraci" passava pela outra faixa, atingindo em cheio sua cabeça com uma das rodas traseiras.

"Esta foi uma versão que nos passaram, mas nós não temos certeza, porque também é possível que o ônibus tenha tocado nele, ele caiu e a roda traseira passou por cima. Mas algumas pessoas informaram que foi realmente uma outra moto que bateu nele e ele caiu", disse o perito do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) Nazareno Melo.

Familiares da vítima estiveram no local do acidente, muito abalados. Um amigo, que preferiu não ser identificado, contou que Emerson trabalhava como tosador em um pet shop, era casado e gostava muito de animais. Ele morava na rua Pedreirinha, no bairro da Guanabara. "Ele veio do trabalho e estava indo pro treino de artes marciais, na Guanabara", relatou, emocionado.

O trânsito no local do acidente ficou bastante engarrafado por um período de cerca de duas horas. Agentes do Departamento de Trânsito do Pará (Detran) sinalizaram a via e organizaram o fluxo de veículos. O corpo da vítima foi removido por uma equipe do CPCRC e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), de onde será liberado para a família.