Criança de 2 anos morre após pai alcoolizado bater o carro

Um grave acidente registrado no sábado (7), em Goiânia, capital de Goiás, provocou a morte de um menino de dois anos de idade e deixou a irmã dele, de apenas quatro anos, em estado gravíssimo. Os dois estavam na cadeirinha, mas o impacto da batida fez com que se ferissem. O pai dos dois, que estava alcoolizado, era quem dirigia o veículo. As informações são do Portal RP10.

O pai perder o controle da direção e bateu em um poste de energia elétrica, por volta das 15h, na Avenida Doutor Francisco Xavier, no Setor Crimeia Oeste, região central de Goiânia. Apresentando sinais de embriaguez, foi levado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) para a Central de Flagrantes da Polícia Civil de Goiás (PCGO). Mais tarde, no Instituto Médico Legal (IML), fez o teste para comprovar o consumo de álcool e o resultado deu positivo.

Ele foi preso em flagrante e o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict).