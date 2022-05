Acidente na estrada da Ceasa deixa motorista de aplicativo preso às ferragens

Uma colisão entre um caminhão e um carro deixou o motorista de aplicativo, Alex Carlos de Matos, de 35 anos, gravemente ferido na estrada da Ceasa, no bairro do Curió, Utinga, no começo da noite deste domingo, 8.



Segundo testemunhas, era por volta de 19h20 quando os dois veículos se chocaram violentamente. Conforme os relatos, o caminhão e o carro de aplicativo seguiam em sentidos opostos da via. Um outro carro, que estava na frente do veículo de aplicativo, tentou desviar de um pedestre, freando bruscamente. Alex de Matos, ao perceber a movimentação do veículo da frente, tentou ultrapassá-lo e acabou invadindo a pista oposta. O motorista do caminhão, que estava se deslocando para a Ceasa, teve poucos para reagir, mas não conseguiu evitar a colisão.



O condutor do caminhão jogou o veículo para a área de mata, mas ainda assim atingiu o carro do motorista de aplicativo com violência. Bastou a lateral do caminhão para destruir completamente o carro de aplicativo, que foi para em frente a um poste, totalmente retorcido.



Com o impacto, o airbag do carro de passeio foi acionado, evitando danos maiores ao condutor. Apesar disso, Alex de Matos ainda ficou preso nas ferragens do carro, mas consciente. Ele foi resgatado por equipe do Corpo de Bombeiros e levado para um hospital próximo para receber atendimento médico. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista de aplicativo.

Colisão na estrada da Ceasa foi frontal (Cláudio Pinheiro / O LIberal)

No local, que passava se surpreendia com o estado do carro conduzido por Alex e principalmente por ele ter escapado com vida de um acidente grave. A irmã dele, Simone de Matos, de 29 anos, disse que Alex havia tido um "livramento". "Ele deu muita sorte, graças a Deus. Ele está muito machucado, mas consciente, só não podia falar, pois não sabemos se foi atingido por dentro. Mas o principal é ele ter tido esse livramento de Deus".



O trânsito na via ficou completamente parado nos dois sentidos por cerca de meia hora. Motoristas, impacientes com a fila gigantesca que se formou dos dois lados da pista, acabaram tirando o carro da via por conta própria. O trânsito foi normalizado por volta de 20h.