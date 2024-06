Acidente na Estrada da Ceasa fere dois assaltantes em fuga

A polícia está à procura, neste momento, de um dos assaltantes envolvidos num acidente ocorrido esta manhã (18) na Estrada da Ceasa, no Curió-Utinga. Dois assaltantes que estavam em fuga em uma moto bateram e caíram da motocicleta por volta das 6h da manhã. Eles fugiam após roubarem um boxe de frutas na área da Ceasa.

Os assaltantes levaram dinheiro, celular e objetos pessoais de uma comerciante, mesmo com a área cheia de pessoas. O movimento era grande no momento do crime. O acidente aconteceu após a dupla partir em fuga pela estrada da Cesas, perseguida por viatura da PM e também pela vítima, que procurou a polícia.

Nesse momento, a polícia segue as buscas de um dos acusados, que entrou na área de mata, mesmo ferido. O outro acusado continuou a fuga com a motocicleta e ainda segue também sendo procurado.

A redação integrada de O Liberal apura mais informações a respeito do caso.