Quatro suspeitos de envolvimento em furtos e assaltos são presos em Itaituba

Quatro homens suspeitos de integrar uma quadrilha que realizava furtos e assaltos em Itaituba, no sudoeste paraense, foram presos na tarde da última sexta-feira (21). A prisão foi resultado de uma operação em conjunto da Polícia Militar e da Polícia Civil. Os criminosos não tiveram a identidade confirmada pelas autoridades policiais até o momento.

De acordo com as primeiras informações, entre os detidos estão suspeitos de cometer os furtos e assaltos, um responsável por desbloquear aparelhos celulares e um fornecedor de chaves mestras para ligar motos. Na operação, a polícia encontrou com os suspeitos uma moto que tinha sido roubada. O veículo foi reconhecido pelo proprietário e devolvido a ele.

Ainda segundo as investigações da polícia, os suspeitos são responsáveis por um roubo a uma residência, onde um casal foi feito refém. A polícia não confirmou quando o crime teria ocorrido. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia para a realização dos procedimentos necessários.

Em nota, a Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Seccional de Itaituba. Ainda de acordo com a PC, "as investigações seguem em andamento para o esclarecimento do caso e a identificação de mais envolvidos e vítimas".

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.