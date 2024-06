Suspeito com moto furtada se apresenta como PM, mas acaba preso em São Félix do Xingu

Um homem foi preso na última quinta-feira (20), em São Félix do Xingu, no sudeste paraense, conduzindo uma motocicleta com registro de furto e portando uma arma com munições. Ao ser abordado por uma guarnição da Polícia Militar, o suspeito se apresentou como policial militar do estado de Goiás, mas, logo foi constatado que não se tratava de nenhum agente da segurança pública.

A prisão ocorreu quando uma equipe do 36° BPM, Unidade que integra o Comando de Policiamento Regional XIII, fazia rondas na avenida Xingu. Um denunciante informou aos militares que um homem estaria empurrando uma motocicleta, supostamente produto de furto, nas imediações de onde a viatura estava.

Diante das informações, a guarnição se deslocou até a área indicada e visualizou o suspeito com a moto, de cor preta, conforme a denúncia descrevia. Ao ser questionado pelos agentes, o homem se identificou como policial militar de Goiás. Mas, durante a consulta aos dados dele, descobriu-se que ele não possuía nenhuma identificação militar.

Por esta razão, foi realizada a abordagem e busca pessoal, sendo encontradas uma pistola 9mm e mais 26 munições de igual calibre, 20 munições calibre 22, além de uma mochila, um aparelho celular e 50 reais em espécie. Na ação, foram apreendidas, ainda, duas motocicletas. O homem, juntamente com os materiais apreendidos, foi conduzido para a delegacia.