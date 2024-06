Dupla tenta vender bomba na madrugada e acaba presa no Marajó

Dois homens foram presos nesta sexta-feira (21/6), no momento em que tentavam vender uma bomba d’água sem procedência para comprar entorpecentes. O caso foi registrado na cidade de Anajás, na Ilha do Marajó. De acordo com informações de agentes do 80º Pelotão Destacado da Polícia Militar (PDPM), a dupla foi flagrada com o equipamento no meio da madrugada e encaminhada para a delegacia de Polícia Civil.

O gestor do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, explicou que ​durante patrulha na rua Euclides Vilhena, próximo à rua Anselmo Lima, a guarnição de serviço avistou dois homens em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, a dupla tentou mudar de direção e se livrar do objeto que carregava.

Questionados sobre a procedência do equipamento, os homens entraram em contradição e não conseguiram explicar como a bomba havia chegado até eles (Reprodução/ site/ Notícia Marajó)

Os policiais realizaram a abordagem e identificaram o objeto como uma bomba d’água. Questionados sobre a procedência do equipamento, os homens apresentaram respostas contraditórias e não conseguiram explicar a posse do material. Ambos confessaram ser usuários de drogas e admitiram que pretendiam vender a bomba para comprar entorpecentes, segundo a polícia. As informações são do site Notícia Marajó.