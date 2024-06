Duas pessoas são mortas a tiros em Capanema na noite desta sexta-feira (21)

Duas pessoas foram assassinadas na noite desta sexta-feira (21/6) no bairro São Cristóvão, em Capanema, nordeste do Pará. As vítimas, identificadas até o momento apenas pelos apelidos de “Beta” e “Gogó”, que seria um lavador de carros, foram baleadas enquanto caminhavam pela rua Antônio Adalgízio. Ninguém foi preso. Ainda não se sabe qual a motivação para o duplo homicídio.

[twiiter=1804335903847895529]

VEJA MAIS

O crime foi registrado por uma câmera de segurança que mostra três pessoas andando pela rua quando um carro de cor preta, que aparentemente estava aguardando o grupo, se aproxima. Ao chegar perto das vítimas, os ocupantes do veículo abrem fogo. Entre as pessoas atingidas estava uma mulher. Uma das vítimas conseguiu fugir dos disparos, mas, as outras duas morreram no local.

A Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência. Os agentes coletaram mais ​informações e analisaram imagens de câmeras de segurança para aprofundar as investigações.

Até a publicação desta matéria, as identidades das vítimas ainda não haviam sido confirmadas. Nas redes sociais, circula a informação de que o crime pode estar relacionado a um possível acerto de contas com “Beta” e que “Gogó” teria morrido "de graça" por estar “na hora errada, com a pessoa errada”. As informações, no entanto, não foram confirmadas por nenhuma fonte oficial.

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.