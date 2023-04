Assistente virtual do Disque Denúncia completa dois anos com mais de 66 mil denúncias no Pará

A assistente virtual do Disque-Denúncia, Iara, completa dois anos e já recebeu mais de 66 mil denúncias em todo o Estado. O recurso da Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) auxilia nas investigações e esclarecimento de crimes, sejam eles cometidos contra a mulher, assim como a​​os idosos e maus-tratos contra animais. Qualquer pessoa pode enviar texto, áudio, fotos e vídeos, além de localização.

Em dois anos, mais de 500 mil denúncias foram recebidas pelo Disque Denúncia, sendo o WhatsApp o segundo canal mais utilizado. As quatro maiores ocorrências informadas foram: tráfico de entorpecentes (35,90%), poluição sonora (23,89%), maus-tratos contra animais (18,40%) e maus-tratos contra idosos (7,29%).

Nos últimos dois anos foram computadas 66.345 denúncias válidas no aplicativo de mensagens, 8.326 pelo chatbot e 5.547 pelo formulário web, totalizando 80.208 denúncias válidas recebidas pelos meios digitais.

O Pará foi o primeiro estado do Brasil a disponibilizar um número de WhatsApp para denúncias, garantindo o sigilo e o anonimato do denunciante, desde o dia 27 de março de 2020. Por meio do número (91) 98115-9181, as mensagens enviadas são recebidas e um diálogo se constrói, buscando obter o máximo de informações pelo sistema de Inteligência Artificial.

“Estamos comemorando dois anos da criação do WhatsApp do Disque Denúncia, que foi pioneiro em todo o Brasil, possibilitando à população que possa acionar a segurança pública por meio do aplicativo mais popular de mensagens, facilitando o canal de acesso às equipes policiais. Nosso maior objetivo foi o de criar, cada vez mais, canais que facilitem a comunicação para que a população possa colaborar com a segurança pública”, pontuou o titular da Segup, Ualame Machado.

Canais Disque Denúncia

Além do WhastApp da Iara, a Segup, por meio do Disque Denúncia, possui mais dois canais de denúncia. O chatbot (caixa de diálogo com atendimento virtual), presente em diversos sites dos órgãos da segurança pública, e o formulário web, disponibilizado no site da Segup, totalizando quatro canais para a sociedade. O número 181 permanece disponível para chamadas de voz, gratuitamente.