Criança de 7 anos é atropelada por caminhão em Santarém

Uma criança de 7 anos foi atropelada por um caminhão no município de Santarém, no final da manhã desta quarta-feira (15). O acidente aconteceu no bairro da Cohab após a criança tentar atravessar a rua, conforme informações passadas pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu).

VEJA MAIS

O Samu foi acionado para fazer atendimento a vítima que foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Santarém com suspeita de fratura no pé esquerdo.

“Ele foi atravessar a rua e acabou batendo na traseira do caminhão e caiu”, informou o coordenador do Samu, Joziel Colares.

Ainda de acordo com informações do Samu, o motorista teria ficado no local por alguns minutos e em seguida teria ido embora.