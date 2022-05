Criança de 8 anos é atropelada por caminhão em Santarém

Santarém registrou um acidente de trânsito envolvendo uma criança de 8 anos que estava saindo da escola no final da tarde da segunda-feira (30). O acidente foi no bairro Ipanema, no KM 7, da BR-163, onde um caminhão atingiu a criança. De acordo com informações repassadas ao Samu, o menor estaria atravessando a rodovia quando soltou a mão da irmã e foi atingido pelo veículo de médio porte.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o atendimento inicial da criança, que foi levada ao Pronto Socorro da cidade. O quadro do menino, segundo a assessoria de comunicação da Unidade, é estável até o momento.

Após o acidente, o motorista se apresentou na 16ª Secional de Polícia do Município e foi liberado ao encerrar o depoimento necessário para o caso.